МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 разбомбил место скопления боевиков в зоне ГрВ «Юг»

Авиабомбы, которые сбросили летчики, были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-09-05 18:57:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Помимо скопления пехоты противника, удалось поразить пункт управления неприятельскими беспилотниками. 

Как только экипаж получил подтверждение об уничтожении намеченных целей, летчики развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #группировка юг #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 