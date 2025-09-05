Экипаж Су-34 разбомбил место скопления боевиков в зоне ГрВ «Юг»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Помимо скопления пехоты противника, удалось поразить пункт управления неприятельскими беспилотниками.

Как только экипаж получил подтверждение об уничтожении намеченных целей, летчики развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.