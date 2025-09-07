МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над российскими регионами за четыре часа

Больше всего беспилотников было сбито в небе над Белгородской областью.
2025-09-07 00:30:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Тридцать один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО минувшим вечером. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«6 сентября с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - сообщили в ведомстве.

Двадцать один дрон уничтожили в небе над Белгородской областью, еще шесть - над Воронежской областью. По два БПЛА удалось уничтожить над Брянской областью и Крымом.

В ответ на попытки киевского режима атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей на территории российских регионов, ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам противника и предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #беспилотники #Киевский режим
