Силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над российскими регионами за четыре часа

Тридцать один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО минувшим вечером. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«6 сентября с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - сообщили в ведомстве.

Двадцать один дрон уничтожили в небе над Белгородской областью, еще шесть - над Воронежской областью. По два БПЛА удалось уничтожить над Брянской областью и Крымом.

В ответ на попытки киевского режима атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей на территории российских регионов, ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам противника и предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.