МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская ПВО перехватила 92 украинских дрона за ночь

Большинство дронов сбили над территорией Брянской области.
2025-09-05 08:00:16
© Фото: ТРК «Звезда»

За ночь над регионами России были уничтожены 92 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области», - уточняют в ведомстве.

Над Тульской областью сбили 12 дронов, 11 - над Калужской областью. Девять БПЛА российская ПВО перехватила над Рязанской областью, восемь - над территорией Республики Крым.

«Семь БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области», - говорится в сообщении.

По два дрона российская ПВО перехватила над Липецкой и Белгородской областями. А также по одному беспилотнику уничтожили над территорией Смоленской области, над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, за прошлую ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников силы ПВО перехватили над Ростовской областью - 24 БПЛА, а также над акваторией Черного моря - 16.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотник #бпла #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 