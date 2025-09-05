Российская ПВО перехватила 92 украинских дрона за ночь

За ночь над регионами России были уничтожены 92 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области», - уточняют в ведомстве.

Над Тульской областью сбили 12 дронов, 11 - над Калужской областью. Девять БПЛА российская ПВО перехватила над Рязанской областью, восемь - над территорией Республики Крым.

«Семь БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области», - говорится в сообщении.

По два дрона российская ПВО перехватила над Липецкой и Белгородской областями. А также по одному беспилотнику уничтожили над территорией Смоленской области, над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, за прошлую ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников силы ПВО перехватили над Ростовской областью - 24 БПЛА, а также над акваторией Черного моря - 16.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.