Минобороны России сообщает о нанесении массированного и четырех групповых ударов по украинским объектам за неделю. Отмечено, что в их ходе использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники. Уточняется, что эти удары наносились с 30 августа по 5 сентября.

Удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также топливную, портовую и транспортную инфраструктуру, которую противник использовал в интересах ВСУ.

Досталось и военным аэродромам врага, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности. Поражались арсеналы неприятеля и пункты дислокации украинских вооруженных формирований, украинских националистов и наемников из-за рубежа.

Помимо этого, российское оборонное ведомство напоминает о том, что в вышеозначенный временной период были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot и пусковая установка РСЗО HIMARS.

Также сегодня МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Марково на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.