FPV-дроны настигли украинскую пехоту в Запорожской области

Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА точными сбросами боеприпасов удалось дезорганизовать группу боевиков ВСУ.
2025-09-08 14:20:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов Новороссийского полка горного соединения ВДВ поразили наблюдательные пункты, укрытия и группы пехоты ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, боевые действия велись на Ореховском направлении с применением FPV-дронов, управляемых по оптоволоконному каналу. МО РФ опубликовало кадры ударов.

На записи видно, как группа украинских военнослужащих пытается скрытно передвигаться по улице между разрушенными домами. Дроны атакуют противника с воздуха, вынуждая их искать укрытия. Однако укрыться не удалось - FPV-дроны заходят прямо в проемы зданий, нанося удары внутри помещений. На кадрах зафиксированы попадания в строения, которые после взрывов обрушиваются и загораются.

По данным ведомства, использование таких беспилотников позволяет десантникам точечно поражать цели даже в плотной застройке и на удалении. Разведка выявляет перемещения и укрытия противника, после чего операторы дронов в реальном времени наносят удары по целям.

Отмечается, что высокая точность и скрытность FPV-дронов снижают боевой потенциал ВСУ  и облегчают работу штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #запорожская область #СВО #FPV-дроны
