Около 1400 военнослужащих потеряли ВСУ за прошедшие сутки в зоне спецоперации. Такие данные приводит Минобороны России.

Самые большие потери киевский режим понес в зоне ответственности группировки войск «Центр». По словам ее пресс-секретаря Александра Савчука, потери ВСУ там составили до 435 человек. В зоне «Запад» - до 255 солдат, в зоне Южной группировки - более 260.

В пресс-службе группировки войск «Север» рассказали о потерях боевиков в 175 человек.

В зоне ответственности группировок «Днепр» и «Восток», раненными и убитыми киевский режим недосчитался 55 и 210 солдат соответственно.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.