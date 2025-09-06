МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1,4 тысяч солдат в зоне СВО

Самые большие потери киевский режим понес в зоне ответственности бойцов группировки войск «Центр».
2025-09-06 05:24:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Около 1400 военнослужащих потеряли ВСУ за прошедшие сутки в зоне спецоперации. Такие данные приводит Минобороны России.

Самые большие потери киевский режим понес в зоне ответственности группировки войск «Центр». По словам ее пресс-секретаря Александра Савчука, потери ВСУ там составили до 435 человек. В зоне «Запад» - до 255 солдат, в зоне Южной группировки - более 260.

В пресс-службе группировки войск «Север» рассказали о потерях боевиков в 175 человек.

В зоне ответственности группировок «Днепр» и «Восток», раненными и убитыми киевский режим недосчитался 55 и 210 солдат соответственно.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

