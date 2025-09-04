Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области. По данным ведомства, его взяли под контроль военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

В ходе наступления штурмовые подразделения прорвали оборону противника и вошли в Новоселовку. Артиллерийские расчеты нанесли удары, вытеснив украинские подразделения за пределы населенного пункта, а операторы ударных дронов поразили цели в лесополосах, где укрывался противник.

Сейчас село полностью контролируют российские военнослужащие. Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование территории и обследуют здания на наличие взрывоопасных предметов.

На днях Минобороны отчиталось об освобождении Федоровки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.