ГрВ «Восток» полностью освободила ДНР в своей полосе действий

«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток"», - говорится в сообщении МО РФ.

Кроме этого, в сегодняшней сводке российское оборонное ведомство заявило о взятии под контроль населенного пункта Новоселовка, уже на территории Днепропетровской области.

Военнослужащие группировки наносят удары и по целям в Днепропетровской области. Так, сегодня сообщалось, что оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу американского производства М198 в районе населенного пункта Орестополь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.