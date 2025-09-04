МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ГрВ «Восток» полностью освободила ДНР в своей полосе действий

Сегодня подразделения группировки освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области.
2025-09-04 12:03:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток».

«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток"», - говорится в сообщении МО РФ. 

Кроме этого, в сегодняшней сводке российское оборонное ведомство заявило о взятии под контроль населенного пункта Новоселовка, уже на территории Днепропетровской области. 

Военнослужащие группировки наносят удары и по целям в Днепропетровской области. Так, сегодня сообщалось, что оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу американского производства М198 в районе населенного пункта Орестополь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #наступление #группировка восток
