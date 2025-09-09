МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы стерли с лица земли пункт управления БПЛА ВСУ под Днепропетровском

Боевики ВСУ развернули средства связи, аппаратуру и разместили расчеты операторов в зданиях в Ивановке.
2025-09-09 08:19:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты операторов украинских беспилотников вместе со средствами связи и специальной аппаратурой удалось уничтожить российским артиллеристам. Вскрыть позиции противника помогли операторы разведывательных БПЛА.

Пункт управления летательными аппаратами располагался в селе Ивановка Днепропетровской области. По позициям противника нанесли прицельные удары, что полностью лишило украинских националистов средств связи, оборудования и личного состава.

Ранее пункт управления беспилотниками в Запорожской области вскрыла воздушная разведка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Он находился в полуразрушенном здании. Затем из гаубицы Д-30 последовали три удара, превратив его в пыль.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Днепропетровская область #пункт управления БПЛА
