Над Россией ночью сбили семь украинских дронов

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили семь украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что три дрона сбили над территорией Тульской области, два - в Смоленской области. Еще по одному аппарату уничтожили над территорией Брянской и Рязанской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 7 сентября над РФ сбили 31 дрон противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.