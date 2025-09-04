Операторы БПЛА помогли захватить опорник «террористов» на учениях ОДКБ

Группу условных террористов, которые захватили населенный пункт, уничтожили бойцы сил ОДКБ на учениях «Взаимодействие - 2025». Они проходят в Белоруссии. В маневрах участвуют больше 2000 человек и 500 единиц техники.

Отряд «боевиков» захватил приграничное село. Задача объединенных сил оперативного реагирования не только освободить населенный пункт, но и блокировать район. То есть не допустить подхода подкрепления к отряду боевиков. Все это сценарий учений «Взаимодействие - 2025». Особую роль в этом году играют беспилотники и их операторы.

«На данный момент мы будем оказывать поддержку штурмовым группам, подавлять огневые точки противника при штурме опорного пункта. Сбрасываем ВОГи разные, 25-ые там, 17-ые. Это все служит для того, чтобы поразить огневую точку, например, пулеметный расчет. Либо продвижение поддержки штурмовой группы к опорному пункту», - объяснил оператор БПЛА с позывным Зорик.

Операторам FPV-дронов нужно сбить все вражеские «птички» воздушными таранами. Главная цель - помешать осуществить сбросы на наши штурмовые группы и не допустить дистанционного минирования.

«Выполняем задачи в составе объединенного контингента, то есть наши группы действуют слаженно, под одним руководством. Сюда мы прибыли отработать взаимодействие с нашими союзниками по ОДКБ, поделиться своим опытом участия в специальной военной операции», - сказал командир роты с позывным Факел.

В подобных условиях, приближенных к реальному бою, взаимодействие подразделений из разных стан происходит куда эффективнее. Опыт СВО здесь учитывают не только во время штурма, но и на этапе разработки сценария и ландшафта. В частности, теперь в окопах появились коридоры и лисьи норы. Их зачистке уделяют особое внимание. Подобные, казалось бы небольшие тонкости, очень серьезно влияют на работу штурмовиков.

«Если раньше была классическая схема опорного пункта взвода, роты, то сейчас немножко усложненная. Особенно, когда коридоры. Если действует боевая двойка, тройка или взвод, то необходимо все это учитывать. Старший назначается в двойке, в тройке. И он уже обучает личный состав на полигонах», - поделился командир взвода с позывным Атаман.

Уделяют внимание и подразделениям материально-технического обеспечения. Они взаимодействуют в рамках специальный учений «Эшелон-2025». В частности, демонстрируют самые эффективные способы доставки грузов в условиях боевых действий. Уже в субботу главное испытание - активная фаза учений и итоговый розыгрыш практических действий.