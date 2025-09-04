МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА помогли захватить опорник «террористов» на учениях ОДКБ

Главная задача дроноводов - подавление огневых точек противника, предотвращение дистанционного минирования и таран в небе вражеских БПЛА.
Артём Желтиков 2025-09-04 22:23:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Группу условных террористов, которые захватили населенный пункт, уничтожили бойцы сил ОДКБ на учениях «Взаимодействие - 2025». Они проходят в Белоруссии. В маневрах участвуют больше 2000 человек и 500 единиц техники.

Отряд «боевиков» захватил приграничное село. Задача объединенных сил оперативного реагирования не только освободить населенный пункт, но и блокировать район. То есть не допустить подхода подкрепления к отряду боевиков. Все это сценарий учений «Взаимодействие - 2025». Особую роль в этом году играют беспилотники и их операторы.

«На данный момент мы будем оказывать поддержку штурмовым группам, подавлять огневые точки противника при штурме опорного пункта. Сбрасываем ВОГи разные, 25-ые там, 17-ые. Это все служит для того, чтобы поразить огневую точку, например, пулеметный расчет. Либо продвижение поддержки штурмовой группы к опорному пункту», - объяснил оператор БПЛА с позывным Зорик.

Операторам FPV-дронов нужно сбить все вражеские «птички» воздушными таранами. Главная цель - помешать осуществить сбросы на наши штурмовые группы и не допустить дистанционного минирования.

«Выполняем задачи в составе объединенного контингента, то есть наши группы действуют слаженно, под одним руководством. Сюда мы прибыли отработать взаимодействие с нашими союзниками по ОДКБ, поделиться своим опытом участия в специальной военной операции», - сказал командир роты с позывным Факел.

В подобных условиях, приближенных к реальному бою, взаимодействие подразделений из разных стан происходит куда эффективнее. Опыт СВО здесь учитывают не только во время штурма, но и на этапе разработки сценария и ландшафта. В частности, теперь в окопах появились коридоры и лисьи норы. Их зачистке уделяют особое внимание. Подобные, казалось бы небольшие тонкости, очень серьезно влияют на работу штурмовиков.

«Если раньше была классическая схема опорного пункта взвода, роты, то сейчас немножко усложненная. Особенно, когда коридоры. Если действует боевая двойка, тройка или взвод, то необходимо все это учитывать. Старший назначается в двойке, в тройке. И он уже обучает личный состав на полигонах», - поделился командир взвода с позывным Атаман.

Уделяют внимание и подразделениям материально-технического обеспечения. Они взаимодействуют в рамках специальный учений «Эшелон-2025». В частности, демонстрируют самые эффективные способы доставки грузов в условиях боевых действий. Уже в субботу главное испытание - активная фаза учений и итоговый розыгрыш практических действий.

#армия #учения #ВС РФ #штурм #белоруссия #одкб #Взаимодействие - 2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 