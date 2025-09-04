МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять украинских дронов сбили в небе над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны ежедневно.
2025-09-04 01:42:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны сообщили об уничтожении пяти украинских ударных беспилотников самолетного типа в небе над Ростовской областью.

«3 сентября с 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Киевский режим ежедневно предпринимает попытки террористических атак различных объектов на территории нашей страны при помощи дронов.

Российские военные, в свою очередь, наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ОПК Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

