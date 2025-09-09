Минобороны России сообщило, что артиллерийские подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Николаевка западнее Часова Яра. Для атаки применялись 152-мм гаубицы Д-20.

По данным российского оборонного ведомства, с воздуха было выявлено скопление украинской пехоты в полуразрушенном здании, приспособленном под опорный пункт. После передачи координат артиллерийские расчеты открыли огонь, корректировку обеспечивали разведывательные беспилотники.

В результате точной стрельбы орудия поразили опорный пункт противника вместе с находившимися там военнослужащими и замаскированным складом боеприпасов. В Минобороны уточнили, что для поражения использовались осколочно-фугасные боеприпасы.

Ведомство отмечает, что артиллеристы Ивановского соединения ВДВ продолжают поддерживать штурмовые подразделения на данном направлении, регулярно нанося удары по позициям и технике ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.