Дрон воздушным тараном уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» на Каховском направлении в Херсонской области. По данным ведомства, поражались цели воздушным тараном.
На опубликованных кадрах видно, как оператор российского дрона ведет наблюдение за местностью. С высоты различимы улицы и строения населенного пункта. В объектив попадает крупный мультикоптер. Камера фиксирует приближение к аппарату, после чего корпус гексакоптера заполняет весь экран и изображение обрывается помехами, что указывает на столкновение.
По информации ведомства, только за последний месяц подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ во взаимодействии с разведкой и постами воздушного наблюдения уничтожили более 20 беспилотных аппаратов ВСУ разных типов, включая тяжелые гексакоптеры и FPV-дроны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
