Дрон воздушным тараном уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

За месяц подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ уничтожили более двух десятков БПЛА ВСУ различного типа.
2025-09-05 16:37:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» на Каховском направлении в Херсонской области. По данным ведомства, поражались цели воздушным тараном.

На опубликованных кадрах видно, как оператор российского дрона ведет наблюдение за местностью. С высоты различимы улицы и строения населенного пункта. В объектив попадает крупный мультикоптер. Камера фиксирует приближение к аппарату, после чего корпус гексакоптера заполняет весь экран и изображение обрывается помехами, что указывает на столкновение.

По информации ведомства, только за последний месяц подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ во взаимодействии с разведкой и постами воздушного наблюдения уничтожили более 20 беспилотных аппаратов ВСУ разных типов, включая тяжелые гексакоптеры и FPV-дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
