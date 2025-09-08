МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников за 3 часа

В воздухе над Крымом ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов и еще один - над Черным морем.
2025-09-08 11:50:30
© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе 13 беспилотников, запущенных ВСУ, за три часа. Их ликвидировали расчеты дежурных средств противовоздушной обороны. 

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты, о которых идет речь, сбивались с 08.00 до 11.00 утра по московскому времени. Все они были самолетного типа. 

Отмечено, что 12 БПЛА уничтожили над территорией Крыма и еще один - над акваторией Черного моря. 

Ранее сообщалось, что этой ночью, а точнее, с 23.05 7 сентября до 03.00 8 сентября в небе над Россией сбили семь беспилотников врага. Из этого числа три уничтожили в небе над Тульской областью, два - над Смоленской и еще по одному - над Брянской и Рязанской областями. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Крым #пво #беспилотники #Черное море
