Расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников за 3 часа

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе 13 беспилотников, запущенных ВСУ, за три часа. Их ликвидировали расчеты дежурных средств противовоздушной обороны.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты, о которых идет речь, сбивались с 08.00 до 11.00 утра по московскому времени. Все они были самолетного типа.

Отмечено, что 12 БПЛА уничтожили над территорией Крыма и еще один - над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что этой ночью, а точнее, с 23.05 7 сентября до 03.00 8 сентября в небе над Россией сбили семь беспилотников врага. Из этого числа три уничтожили в небе над Тульской областью, два - над Смоленской и еще по одному - над Брянской и Рязанской областями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.