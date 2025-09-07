МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами России за ночь сбили 69 беспилотников

Вражеские беспилотники были сбиты с полуночи и до 06:30 утра по московскому времени.
2025-09-07 07:20:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 69 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что вражеские беспилотники были сбиты с полуночи и до 06:30 утра по московскому времени.

Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Большую часть дронов (21) перехватили в небе над Краснодарским краем. Еще 13 – над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, семь - над Астраханской, шесть - над Волгоградской, три - над Ростовской, два - над Брянской областями. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Рязанской областей и Крыма, четыре - над Азовским морем.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #регионы россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 