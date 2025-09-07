Над регионами России за ночь сбили 69 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 69 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что вражеские беспилотники были сбиты с полуночи и до 06:30 утра по московскому времени.

Отмечается, что БПЛА были самолетного типа.

Большую часть дронов (21) перехватили в небе над Краснодарским краем. Еще 13 – над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, семь - над Астраханской, шесть - над Волгоградской, три - над Ростовской, два - над Брянской областями. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Рязанской областей и Крыма, четыре - над Азовским морем.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.