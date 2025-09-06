МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь над регионами России были сбиты 34 украинских БПЛА

Четырнадцать беспилотников сбили над Черным морем, восемь БПЛА - над Смоленской областью.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 07:40:30
© Фото: ТРК «Звезда»

За ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. Большую часть дронов сбили над Черным морем и Смоленской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«14 БПЛА – над акваторией Черного моря, 8 БПЛА – над территорией Смоленской области», - следует из сообщения.

 Пять вражеских беспилотников силы ПВО перехватили над Брянской областью, по три БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Краснодарского края. Один дрон удалось сбить в Калужской области.

Напомним, за прошлую ночь российская ПВО перехватила 92 украинских дрона. Большинство беспилотников сбили над Брянской и Ростовской областями.

