За ночь над регионами России были сбиты 34 украинских БПЛА

За ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. Большую часть дронов сбили над Черным морем и Смоленской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«14 БПЛА – над акваторией Черного моря, 8 БПЛА – над территорией Смоленской области», - следует из сообщения.
Пять вражеских беспилотников силы ПВО перехватили над Брянской областью, по три БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Краснодарского края. Один дрон удалось сбить в Калужской области.
Напомним, за прошлую ночь российская ПВО перехватила 92 украинских дрона. Большинство беспилотников сбили над Брянской и Ростовской областями.
