Силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Шесть беспилотников были поражены над Воронежской, два над Брянской, один над Смоленской областями. Еще один БПЛА сбит над Черным морем.
2025-09-05 23:59:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами российской ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство Обороны России.

Шесть дронов киевского режима были сбиты в небе над Воронежской областью, два беспилотника - над Брянской областью, один - над Смоленской областью.

Еще один дрон ВСУ был поражен над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России были уничтожены 92 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #беспилотник #дроны
