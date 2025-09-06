Бойцы штурмовых подразделений показали свои навыки на полигоне в зоне СВО

Военнослужащие по контракту группировки войск «Север» перед выполнением боевых задач на передовых позициях провели занятия по боевой подготовке и слаживанию на полигоне в тыловом районе зоны проведения спецоперации.

Подготовка штурмовых подразделений проводится по специальным программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя. Вместе с инструкторами бойцы изучают работу в тактических группах, штурмуют окопы, траншеи, укрепленные участки.

Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. Особое внимание - борьбе с беспилотниками, которые враг активно применяет на линии боевого соприкосновения.

«Это основное на данный момент. Потому что стремительно развиваются БПЛА и каждый боец должен уметь им противостоять. Все зависит от того, на каком участке местности все будет происходить. Самое главное - не паниковать и не бежать, потому что дыхание перебивает звук "птички". Обмундирование, снаряжение на бойцах тоже создают звуки, которые мешают ориентироваться в пространстве», - объяснил инструктор по боевой подготовке с позывным Гашим.

Существенное внимание уделяется тактической медицине. Каждый боец должен уметь своевременно оказать помощь себе и товарищу. На занятиях отрабатываются все этапы эвакуации раненого с поля боя. Только после завершения полного курса обучения штурмовики отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач.

«Автоматизм очень важен. Необходимо так натренировать их, чтобы с дрожащими руками они могли себя зажгутовать. Минимум десять дней, чтобы пройти все темы. Очень много всего: жгутование, ранения, кровотечения из сложных анатомических мест, ранения грудной клетки, брюшной полости, бинтование, тампонада», - перечислил инструктор по медицинской подготовке с позывным Док.

Штурмовые отряды вступают в бой с противником на самых сложных участках наступления наших войск в зоне спецоперации. Их основная задача - прорывать наиболее сложные участки обороны, занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия основных сил.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.