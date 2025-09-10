МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российская ПВО сбила 22 украинских дрона за шесть часов

Больше всего над Брянской областью.
2025-09-10 00:36:57
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в период с 17.40 до полуночи мск. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Шесть беспилотников сбиты над территорией Брянской области, пять -- над Курской, четыре - над воронежской, три - над Орловской областью. Еще дрона перехватили над Крымом и по одному - над Белогородской областью и Черным морем.

В ночь на 9 сентября дежурные силы ПВО Минобороны РФ сбили 31 украинский дрон над регионами России и Черным морем.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #атака БПЛА #украинские дроны
