Саперы разминировали маршруты для техники на Ореховском направлении

Во время работы саперов их прикрывают бойцы из группы охранения, от их слаженных действий зависит успех всей операции.
2025-09-07 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» разминировали маршруты движения техники на Ореховском направлении в Запорожской области. Ежедневно саперы находят и уничтожают многочисленные взрывоопасные предметы, установленные боевиками.

Саперы-подрывники проходят в первой полосе, их прикрывает боевое охранение.

Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении успеха на данном направлении.

«Группа прошла, проделала проход под штурмовиков для наших действий», - рассказал командир группы разминирования с позывным Вожатый.

Работа саперов сопряжена с высоким риском, и они с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность личного состава и техники российских войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Саперы #разминирование #запорожская область #Ореховское направление
