Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» разминировали маршруты движения техники на Ореховском направлении в Запорожской области. Ежедневно саперы находят и уничтожают многочисленные взрывоопасные предметы, установленные боевиками.

Саперы-подрывники проходят в первой полосе, их прикрывает боевое охранение.

Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении успеха на данном направлении.

«Группа прошла, проделала проход под штурмовиков для наших действий», - рассказал командир группы разминирования с позывным Вожатый.

Работа саперов сопряжена с высоким риском, и они с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность личного состава и техники российских войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.