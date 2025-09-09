МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инструктор штурмовиков рассказал о роли скрытности при взятии опорника

По словам инструктора с позывным Груль, при взятии опорного пункта ключевым фактором становится работа в режиме тишины. Военнослужащие передвигаются иногда ползком, чтобы оставаться незамеченными.
2025-09-09 07:41:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают совершенствовать боевую подготовку в ночных условиях на полигоне в зоне СВО. Особое внимание уделяется скрытности и бесшумному передвижению, рассказал инструктор с позывным Груль.

«Обработка идет на то, как брать опорный пункт. Чтобы с прострелами проходили, резать углы. Два бойца прикрывают тыл и следят за небом, чтобы не появились дроны. Главное - скрытность и тишина. Иногда приходится идти в накат, если противник знает о нашем присутствии, но часто заходим тихо - вплоть до того, что ползем, чтобы остаться незамеченными. Все делается в режиме тишины», - объяснил инструктор.

Рации при этом отключаются, команды бойцы получают напрямую от командира. Отдельно инструктор отметил, что защитное пончо позволяет штурмовику сливаться с местностью и делает его незаметным для тепловизоров противника.

Тренировки проходят в полной темноте. Командиры используют беспилотники для корректировки действий и контроля маршрута. Штурмовики отрабатывают зачистку опорных пунктов, траншей и блиндажей, совершенствуя навыки в условиях, приближенных к боевым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #штурмовики #восток #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 