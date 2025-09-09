Инструктор штурмовиков рассказал о роли скрытности при взятии опорника

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают совершенствовать боевую подготовку в ночных условиях на полигоне в зоне СВО. Особое внимание уделяется скрытности и бесшумному передвижению, рассказал инструктор с позывным Груль.

«Обработка идет на то, как брать опорный пункт. Чтобы с прострелами проходили, резать углы. Два бойца прикрывают тыл и следят за небом, чтобы не появились дроны. Главное - скрытность и тишина. Иногда приходится идти в накат, если противник знает о нашем присутствии, но часто заходим тихо - вплоть до того, что ползем, чтобы остаться незамеченными. Все делается в режиме тишины», - объяснил инструктор.

Рации при этом отключаются, команды бойцы получают напрямую от командира. Отдельно инструктор отметил, что защитное пончо позволяет штурмовику сливаться с местностью и делает его незаметным для тепловизоров противника.

Тренировки проходят в полной темноте. Командиры используют беспилотники для корректировки действий и контроля маршрута. Штурмовики отрабатывают зачистку опорных пунктов, траншей и блиндажей, совершенствуя навыки в условиях, приближенных к боевым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.