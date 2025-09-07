Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований украинских боевиков на Красноармейском направлении спецоперации.

Наши дроноводы в ходе одной атаки ударили по трем бронемашинам ВСУ, уничтожив их вместе с десантом. Боевиков застали врасплох, во время высадки личного состава. Некоторые попали под удар прямо во время движения.

Операторы соединения показали высокое мастерство, выбирая оптимальные моменты для атаки. Специальные боевые заряды, которыми оснащены дроны, эффективно уничтожали бронированные цели, несмотря на попытки противника использовать дополнительные средства защиты.

Систематическая работа расчетов ударных БПЛА продолжает снижать мобильность и боеспособность подразделений ВСУ на данном направлении спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.