МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Бронемашины ВСУ с легкость поражались ударными дронами, которые были оснащены специальными зарядами.
2025-09-07 06:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований украинских боевиков на Красноармейском направлении спецоперации.

Наши дроноводы в ходе одной атаки ударили по трем бронемашинам ВСУ, уничтожив их вместе с десантом. Боевиков застали врасплох, во время высадки личного состава. Некоторые попали под удар прямо во время движения.

Операторы соединения показали высокое мастерство, выбирая оптимальные моменты для атаки. Специальные боевые заряды, которыми оснащены дроны, эффективно уничтожали бронированные цели, несмотря на попытки противника использовать дополнительные средства защиты.

Систематическая работа расчетов ударных БПЛА продолжает снижать мобильность и боеспособность подразделений ВСУ на данном направлении спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #ротация #FPV-дроны #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 