Ивановские десантники сбили тараном более 50 дронов ВСУ под Часовым Яром

Гвардейцы-десантники уничтожили дроны боевиков, которые те использовали для разведки и корректировки ударов артиллерии по нашим позициям.
2025-09-06 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения БПЛА Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами уничтожили в небе над Часовым Яром высотные беспилотники украинских боевиков. Кадры объективного контроля поражения дронов самолетного типа публикует Минобороны РФ

На вооружении десантников не только комплексы «Стрела-10» или «Верба», но и дроны-перехватчики, которые способны развивать скорость до 300 километров в час.

В этот раз в небе над Часовым Яром сбили разведывательный БПЛА «Мара» и многофункциональный беспилотник «Фурия» украинских националистов. Боевики киевского режима активно используют их для разведки и корректировки ударов артиллерии.

За неделю подразделения ПВО Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами сбили более пяти десятков БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.

Расчеты FPV-дронов гвардейцев-десантников продолжают круглосуточно дежурить в небе в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #таран #часов яр #Дроноводы
