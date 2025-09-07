МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Грады» тульских десантников сожгли командный пункт ВСУ в Сумской области

Координаты ВСУ артиллеристам передали операторы разведывательных дронов, они же зафиксировали поражение цели.
2025-09-07 09:07:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского дивизиона Тульского воздушно-десантного соединения уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области.

Артиллерия непрерывно наносит точные удары по боевой технике и живой силе боевиков киевского режима. Цели выявляют операторы разведывательных беспилотников. Они же при необходимости корректируют огонь.

Во время очередного вылета дрон-разведчик заметил активное перемещение боевиков в лесистом массиве. Координаты врага получили расчеты РСЗО, которые накрыли указанный район реактивными ракетами.

В результате были уничтожены личный состав, склад с боеприпасами и командный пункт националистов. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #сумская область
