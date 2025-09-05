Экипаж «Ивана Папанина» рассказал о возможностях первого боевого ледокола

Первый в истории ВМФ боевой ледокол вошел в состав флота. На новейшем патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» подняли Андреевский флаг. Церемония состоялась под руководством главкома ВМФ. Событие знаковое для всего Военно-Морского Флота. Это первый боевой ледокол, а по совокупности технических характеристик равных ему нет.

«Несомненно, иметь такие корабли для Северного флота, где решение обеспечения безопасности задач в Арктике - реальная необходимость и потребность. И то, что такой корабль реализовался уже в боевую единицу, и мы с вами являемся свидетелями приема его в состав ВМФ, конечно, для нас это важно», - сказал главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Заложенный в 2017 году, корабль был спущен на воду уже через два года. Он успешно прошел все испытания: заводские, ходовые и, конечно, испытание льдом. Ледокол с легкостью пробивает канал в полях полутораметровой толщины.

«Этот корабль, дизель-электрический, первый военный ледокол. Для нас было удивительно, как ходить во льдах, мы учились буквально на ходу», - признался командир патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» Кирилл Ткаченко.

Во время похода в Арктику Илья Самойлов обеспечивал навигационную безопасность плавания, прокладывая курс кораблю. Впервые - во льдах. Сейчас не скрывает, было непросто, а потому волнительно. На помощь пришли обзорные карты ледовой обстановки.

«Было немного необычно, потому что все документы говорят: "Видишь лед? - уходи". А нам, наоборот, надо было проверить, как корабль поведет себя в ледовых условиях», - вспомнил командир штурманской боевой части патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» Илья Самойлов.

Универсальный и многоцелевой корабль может решать широкий круг задач: от военных до гуманитарных, от боевых до транспортных. Как ледокол, сопровождать конвои в широтах Арктики, доставлять грузы в отдаленные гарнизоны. В том числе, островные. А еще корабль вооружен. Переносными зенитно-ракетными комплексами, есть артиллерийская установка. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета.

Ледокол «Иван Папанин» сочетает в себе самые сложные технические решения. Как говорят корабелы, - этот проект не имеет аналогов в мировом судостроении.

«Это холодостойкие стали, которые здесь применялись, для нашей страны это уникальные технологии, которых в мире нет», - заверил первый заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов.

Патрульный корабль ледового класса отныне полноценная боевая единица, и сегодня она усиливает арктические рубежи. На подходе второй такой корабль и первый серийный - «Николай Зубов». В конце прошлого года его спустили на воду в Санкт-Петербурге. Сдать по графику должны в 2027 году. И он также встанет на защиту морских границ России в Арктике.