Расчет «Куба» уничтожил замаскированную САУ ВСУ в Харьковской области

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил замаскированную самоходную артиллерийскую установку западного производства и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило МО РФ.

Цель заметили с воздуха во время аэроразведки. После передачи координат оператор комплекса ввел данные в систему, подготовил боеприпас и осуществил пуск. Боеприпас с осколочно-фугасной частью поразил цель вертикальным пикированием.

В Минобороны России отметили, что «Куб» способен действовать в дневное и ночное время в сложных погодных условиях. Дрон прост в использовании, отличается низкой заметностью и высокой точностью поражения.

Применение таких средств, подчеркнули в оборонном ведомстве, позволяет российским штурмовым подразделениям вести наступление, снижая риск ударов со стороны украинской артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.