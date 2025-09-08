МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Куба» уничтожил замаскированную САУ ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса в зоне спецоперации.
2025-09-08 13:21:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил замаскированную самоходную артиллерийскую установку западного производства и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило МО РФ.

Цель заметили с воздуха во время аэроразведки. После передачи координат оператор комплекса ввел данные в систему, подготовил боеприпас и осуществил пуск. Боеприпас с осколочно-фугасной частью поразил цель вертикальным пикированием.

В Минобороны России отметили, что «Куб» способен действовать в дневное и ночное время в сложных  погодных условиях. Дрон прост в использовании, отличается низкой заметностью и высокой точностью поражения.

Применение таких средств, подчеркнули в оборонном ведомстве, позволяет российским штурмовым подразделениям вести наступление, снижая риск ударов со стороны украинской артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #Куб #самоходка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 