Наши военные сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Степовое в Днепропетровской области.

Отличились дроноводы 5-й армии группировки войск «Восток». Координаты противника им передали операторы разведывательных дронов.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» быстро вышел на цель и уничтожил бронетранспортер ВСУ вместе с находившимися внутри боевиками.

Также были уничтожены несколько вражеских автомобилей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.