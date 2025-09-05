Дроноводы сожгли БТР боевиков в Днепропетровской области

Наши военные сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Степовое в Днепропетровской области.
Отличились дроноводы 5-й армии группировки войск «Восток». Координаты противника им передали операторы разведывательных дронов.
Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» быстро вышел на цель и уничтожил бронетранспортер ВСУ вместе с находившимися внутри боевиками.
Также были уничтожены несколько вражеских автомобилей.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
