Дроноводы сожгли БТР боевиков в Днепропетровской области

Операторы разведывательных дронов выследили боевиков ВСУ в районе населенного пункта Степовое.
2025-09-05 09:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Наши военные сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Степовое в Днепропетровской области.

Отличились дроноводы 5-й армии группировки войск «Восток». Координаты противника им передали операторы разведывательных дронов.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» быстро вышел на цель и уничтожил бронетранспортер ВСУ вместе с находившимися внутри боевиками.

Также были уничтожены несколько вражеских автомобилей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #БТР #дрон #ВСУ #Днепропетровская область #ланцет
