В Москве министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В знак уважения Белоусов возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Министр обороны РФ отметил, что отношения между двумя государствами связывает «больше, чем дружба», так как они складывались в сражениях, в которых сражались «плечом к плесу советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии».

Он также выразил благодарность и восхищение военнослужащими Корейской Народной Армии, которые наряду с российскими военными участвовали в освобождении Курской области от неонацистских формирований киевского режима.

Посол КНДР Син Хон Чхол передал слова председателя Государственных дел республики Ким Чен Ына. Лидер отметил, что его народ будет поддерживать борьбу правительства и армии России, которая направлена на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности.

Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына ранее заявляло о том, что государство продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства. Глава КНДР подчеркнул, что считает это «братским долгом» и его страна неизменно останется преданной выполнению договора между Россией и Северной Кореей.