Военные специалисты РФ и Италии провели в Риме консультации по борьбе с коронавирусом

В Италии прошли первые консультации, посвященные вопросам помощи военных специалистов РФ и применения техники для борьбы с коронавирусом, позже определят районы их применения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«23 марта 2020 года в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных Сил Италии (город Рим) состоялись первые консультации по вопросу возможностей применения российских военных специалистов, техники и оборудования, прибывших Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

С российской стороны в консультациях приняли участие представители штаба оперативной группы Минобороны России во главе с заместителем начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майором Сергеем Кикоть.

Итальянскую сторону на консультациях возглавил начальник межвидового оперативного командования генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портолано и командир полка РХБ защиты итальянской армии полковник Стелла.

Итальянским коллегам был доведен состав сил и средств прибывшего в Италию отряда российских военных специалистов, а также возможности и характеристики российской специальной военной техники и оборудования.

По результатам консультаций итальянской стороной будет принято решение о назначении районов применения российских военных специалистов и техники для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.