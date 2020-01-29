Лед и пламя: в Подмосковье стартовали отборочные этапы «Танкового биатлона»

В Подмосковье свыше тысячи танкистов и мотострелков гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в рамках первых отборочных этапов армейских соревнований по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску».

Грохот выстрелов на танковых директрисах полигонов Головеньки и Алабино говорит о начале борьбы за право участвовать в итоговых соревнованиях «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска», в которых принимает участие около 150 лучших экипажей танков Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, БМП-3 из нескольких полков Таманской и Кантемировской дивизии танковой армии ЗВО. Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поражают несколько видов мишеней с места и в движении, а также форсируют брод, проходят колейный мост, показывают филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолевают два крутых кургана, эскарпа.

Действия участников первого этапа конкурса оценивает судейская группа из соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО, которая и определит лучшие экипажи. Первый отборочный этап завершится в конце января. В нем задействовано около 200 единиц вооружения военной и специальной техники.