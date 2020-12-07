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Двести лет славы: Михайловская военная артиллерийская академия отмечает юбилей

Павел Кутаренко
Анна Берестовая
05:42 07.12.2020
Сегодня академия является единственным военным вузом страны, готовящим артиллеристов и ракетчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 7 декабря, двухсотлетие отмечает прославленная Михайловская академия - единственный в России вуз, выпускающий высококлассных специалистов для ракетных войск и артиллерии, включая тех, чьи заслуги отмечены самыми высокими государственными наградами.

«Огневой налет» на Лужском полигоне Западного округа. Массированная стрельба из всех типов боевой техники, состоящей на вооружении артиллеристов и ракетчиков. А стреляют из гаубиц и установок курсанты Михайловской военной артиллерийской академии - одного из старейших военно-учебных заведений страны.

Из учебного комплекса организации артиллерийской разведки открывается великолепный вид на все доминанты Петербурга. Место в центре Северной столице за артиллерийским училищем, позже переименованным в Михайловскую академию великого князя Михаила Павловича, закрепилось еще две сотни лет назад.

Сегодня академия является единственным военным вузом страны, готовящим артиллеристов и ракетчиков.

«Мы взяли на себя подготовку всех специалистов нашего рода войск. С одной стороны, нам сложно сравнивать себя с кем-то, с другой стороны, у нас есть возможность опрашивать войска - насколько они довольны нашими выпускниками? В основном результат положительный», - рассказал заместитель начальника по учебной и научной работе Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Буг.

Академия обладает самой современной учебной базой. Чего стоит хотя бы тренажер, с помощью которого курсанты учатся стрелять из самоходных гаубиц в режиме виртуальной реальности. Или тренажеры - точные копии пусковых установок комплексов «Искандер», которые позволяют отрабатывать пуски ракет практически в реальных боевых условиях.

Будущие артиллеристы получают возможность отрабатывать свои навыки на практике уже с начала обучения. Владислав Краснощеков, несмотря на то, что учится на четвертом курсе, уже крайне профессионально обращается с минометом калибра 120 миллиметров. Дополнительный опыт он получил благодаря участию во всероссийском этапе конкурса Армейских игр «Мастера артиллерийского огня».

Каждый из воспитанников учебного заведения знает, как обращаться с любым оружием и умеет поражать цели не только днем, но и ночью. За два века Михайловская артиллерийская академия подготовила более 100 тысяч специалистов, способных выполнять боевые задачи в любую погоду и в любых условиях. Тех, кто накрепко усвоил девиз родной академии: «Наука, мастерство, огонь - победа!».

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