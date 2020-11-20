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Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению

Андрей Аркадьев
11:47 20.11.2020
Всего с 10 ноября выполнено 226 рейсов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленные в Нагорный Карабах, прилетели в Ереван.

Российские военнослужащие выгрузили материальные средства, вооружение и военную технику, сообщает Минобороны России.

«В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники - бронеавтомобили "Тигр", "Рысь", грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения», - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров. 

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