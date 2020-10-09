Разведчики ЦВО отбили атаку «боевиков» на колонну комплексов «Ярс»

Оперативную работу на опережение продемонстрировали стратегические ракетчики на учениях в Свердловской области. Условные диверсанты планировали атаковать колонну комплексов «Ярс», которая вышла на позиции. Противник заминировал часть маршрута и устроил засаду.

Боевики не знали, что их планы уже раскрыли разведчики, а за передвижениям бандитов следят с помощью беспилотников. Теперь в ловушке оказались сами диверсанты.

Бойцы специального подразделения окружили противника на дальних подступах и ликвидировали тех, кто пытался оказать вооруженное сопротивление, а остальных задержали.