Ситуация под контролем: как завершилась борьба военных и спасателей с огнем в зоне ЧС под Рязанью

Открытое горение на арсенале в Рязанской области полностью ликвидировано, взрывов нет. Об этом сегодня заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет оперативный штаб.

Он подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации снимут сегодня в восемь часов утра. Сейчас арсенал никакой угрозы для местных жителей не представляет и они постепенно возвращаются в свои дома. Все работы по ликвидации последствий пожара спасатели планируют завершить уже сегодня вечером.

«На сегодняшний день выполнены абсолютно все задачи. Открытого горения на арсенале взрывов нет. Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии шести-восьми километров, абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это естественный пожар, природный, и мы помогаем местным органам власти его локализовать. Группами разминирования проведены проверки всех населенных пунктов в окрестности до семи километров. Только на расстоянии 1,5 километров от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами», - рассказал Булгаков.

Замминистра подчеркнул, что военные специалисты также проверили все газопроводы, железную дорогу и автострады. Все работает в штатном режиме. Спецтехника и авиация продолжают проливать территорию арсенала. Также на месте создана комиссия, чтобы оценить ущерб нанесенный постройкам.

Большинство из них сгорело в результате природных пожаров, которые подошли вплотную и охватили деревни. Справиться с ними спасателям помогут военнослужащие - там уже работают пять пожарных танков и вскоре будет подогнан пожарный поезд с водой.

Кроме того, Минобороны поможет остеклить дома и будет участвовать в восстановлении строений минимум до конца октября. Известно, что в двух населенных пунктах пострадало 21 здание. По словам Главы МЧС Евгения Зиничева, спасатели также работают с местными жителями и оказывают им всю необходимую помощь.