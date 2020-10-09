Реальные боевые задачи: видео тренировки российско-сирийского патруля в идлибской зоне деэскалации

Российские и турецкие военные провели очередную тренировку совместного патрулирования идлибской зоны деэскалации. В ней задействовали бронированную технику, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

В колонне следуют российские БТР, «Тайфуны» и турецкие бронемашины Kirpi, в переводе – «ежи». Экипажам машин с различными характеристиками необходимо не только держать ровный строй, но и взаимодействовать. Для того, чтобы понимать друг друга, военнослужащие обеих стран используют систему условных сигналов.

Первая вводная тренировка – подрыв турецкой бронемашины, для реалистичности используют дымовую шашку. В условиях ограниченной видимости военным необходимо выставить периметр безопасности и подавить огневые точки условного противника. Следующее действие – эвакуация «раненого», эту роль играет российский военнослужащий. Его переносят в одну из турецких машин, оборудованную медицинским модулем. В заключение военнослужащие выполняют эвакуацию условно подбитой тяжелой техники.

Все этапы, которые отрабатывают военные, взяты из жизни. На совместный патруль не раз совершали нападения боевики, которые до сих пор проявляют активность на неподконтрольных официальному Дамаску территориях.