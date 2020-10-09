Истребители в небе: в Астраханской области проходят масштабные летно-тактические учения

В Астраханской области авиационная группировка Западного военного округа приступила ко второй фазе масштабных летно-тактических учений. В маневрах задействованы истребители Су-30СМ.

В ходе тренировок летчики отработают один из самых сложных элементов - выполнят единую огневую задачу. Ранее сообщалось, что истребители в рамках учений также выполнят элементы воздушного боя, произведут пуски ракет по целям.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность». Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.