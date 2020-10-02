Военные ЦВО устроили «ураган» для противника на учениях под Оренбургом

В ходе учений в Оренбургской области вторая армия Центрального военного округа устроила артиллерийский «ураган» для противника.

Практические действия с объемными взрывами проходили на Тоцком полигоне.

Для уничтожения укрепленных позиций условного противника на удалении около 25 км были нанесены залповые удары из 220-миллиметровых реактивных систем «Ураган».

Уцелевшие позиции и живую силу противника артиллеристы ликвидировали точечными ударами из 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С».

Отмечается, что нанесение огневого удара по противнику с большого удаления позволило мотострелковым и танковым подразделениям без остановки продвинуться в глубину обороны и успешно выполнить все поставленные задачи.

Всего в учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц техники.