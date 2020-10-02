Военные ЦВО устроили «ураган» для противника на учениях под Оренбургом
В ходе учений в Оренбургской области вторая армия Центрального военного округа устроила артиллерийский «ураган» для противника.
Практические действия с объемными взрывами проходили на Тоцком полигоне.
Для уничтожения укрепленных позиций условного противника на удалении около 25 км были нанесены залповые удары из 220-миллиметровых реактивных систем «Ураган».
Уцелевшие позиции и живую силу противника артиллеристы ликвидировали точечными ударами из 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С».
Отмечается, что нанесение огневого удара по противнику с большого удаления позволило мотострелковым и танковым подразделениям без остановки продвинуться в глубину обороны и успешно выполнить все поставленные задачи.
Всего в учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц техники.