Сводный отряд Минобороны России завершил работу по сносу аварийных построек в Тулуне

Личный состав сводного отряда Минобороны России, выполнявший задачи в иркутском Тулуне, вернулся в пункты постоянной дислокации.

Всего с начала работ военнослужащие демонтировали более 450 аварийных домов и построек. Для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры использовали инженерную машину разграждения ИМР-2М на базе танка Т-72. Затем, при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора, проводили мероприятия по выравниванию участков местности.

Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа текущего года. Личный состав помогал администрации и жителям города в работе по демонтажу строений, которые пришли в негодность из-за последствий наводнения прошлого года.

