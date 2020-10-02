В ближайшие годы Россия создаст новейшую военную систему контроля космического пространства, которая позволит обеспечить непрерывное наблюдение за околоземными объектами. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» заявил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Он рассказал, что в ближайшие годы на территории РФ будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения.

«Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму», - уточнил генерал.

По его словам, основное преимущество новых систем перед уже существующими состоит в том, что они построены с применением современных технологий и элементной базы.

«Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности», - указал он.

Вышинский также добавил, что с вводом новой системы в строй космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.