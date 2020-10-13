Воздушный «бой»: в Астраханской и Воронежской областях завершились масштабные летные тактические учения

Воздушный «бой» и разгром системы ПВО «противника»: так в Астраханской и Воронежской областях завершились масштабные летные тактические учения. Для этого в небо в полном снаряжении поднялись самолеты Су-30СМ.

Перед экипажами Ленинградской армии ВВС и ПВО поставили задачу: ракетами класса «воздух-воздух» поразить цели, имитирующие самолеты противовоздушной обороны. «Врага» уничтожили совместно с высотными МиГ-31БМ и сверхманевренными Су-35С.

После поражения всех мишеней пилоты Западного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации в Тверскую, Курскую, Воронежскую области и республику Карелия. Всего к авиационным маневрам, которые продолжались две недели, привлекли 25 самолетов и 800 летчиков и техников.