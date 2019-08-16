Ночной марш-бросок в пустыне Тар: в Индии завершился конкурс войсковой разведки на АрМИ-2019

Российские спецназовцы рвались к победе на конкурсе АрМИ-2019 «Отличники войсковой разведки» в Индии сквозь подземные коллекторы, ночные марш-броски, водные преграды и пустыню Тар. Где-то удача сопутствовала бойцам, где-то – нет, и в итоге они заняли третье место. Результат достойный.

Разведгруппа загружается в вертолет: у каждого за спиной рюкзаки весом по 15 килограмм. Вертолетчики доставят бойцов в тыл условного противника, где первым делом нужно выйти на связь с командованием и передать разведдонесение.

Хозяева хорошо подготовились к конкурсу и создали отличную инфраструктуру. «Вражеские» позиции, система «канализаций», в которых по легенде скопился ядовитый газ, а затем – на лестницу, вперед к другим испытаниям.

«Отличники войсковой разведки» - соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы. Команду составляют руководитель команды, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.