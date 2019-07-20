Десантирование БТР-80 на побережье Кольского залива: эффектные кадры маневров

Экипаж БДК Северного флота «Александр Отраковский» совместно с морпехами провели десантирование с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор и на плаву. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ходе тренировки экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля», - говорится в сообщении.

Кроме отработки высадки морского десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.

© Фото: Минобороны РФ

В ней были задействованы 10 бронетранспортеров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ и 2 плавающих транспортера ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники наплаву.

© Фото: Минобороны РФ

Экипажи бронетранспортеров примут участие в военно-спортивном праздника, посвященном Дню ВМФ РФ, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.