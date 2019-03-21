Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Грачи» в небе: штурмовики Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал

Андрей Аркадьев
22:37 21.03.2019
Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в учениях.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Экипажи штурмовиков Су-25 совершили перелет в 3,5 тысяч километров из российской авиабазы «Кант» в Киргизии в Челябинскую область. Самолеты сделали три дозаправки - в Казахстане, Новосибирске и Омске.

Полеты проводились на скорости 750 километров в час. На Южном Урале состоятся летно-тактических учений и конкурс Международных армейских игр «Авиадартс-2019».

В течение двух недель экипажи Су-25 отработают полеты в рамках конкурса, а также выполнят ракетные стрельбы в ночных и дневных условиях на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.

Российская авиабаза Кант остается надежным оплотом оперативных сил Объединенной российской авиационной базы на среднеазиатском направлении. Помимо Су-25, на вооружении части стоят боевые вертолеты Ми-8 и Ми-2.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.03.2019, 21:28
Британский суд встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Дата21.03.2019, 22:37
«Грачи» в небе: штурмовики Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал
Дата21.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов взяли серебро в парном катании на чемпионате мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.03.2019, 21:50
Новейший ИЛ-76 будет передан ВКС РФ на следующей неделе
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:35 В стране и мире
Шарпеи оправданы: МВД РФ резко сократило список опасных собак
22:01 В стране и мире
Наводнения в США затронут гигансткие территории
20:31 В стране и мире
Видео
Легендарный мастер и русский Антониони: в Доме кино простились с Марленом Хуциевым
20:09 В стране и мире
Видео
Катя Лель рассказала о проблемах Началовой со здоровьем
19:58 В стране и мире
Видео
Число жертв аварии с паромом в Ираке выросло до 85
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Неужели Всевышнему не хватает ангелов?»: Киркоров об уходе Юлии Началовой
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
«Она действительно всегда улыбалась» - Новикова из «Блестящих» вспоминает Юлию Началову
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Видео
Беркова пришла в себя и раскрыла причины госпитализации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.