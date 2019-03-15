Старейший корабль ВМФ РФ пополнит экспозицию парка «Патриот» в Кронштадте

В Кронштадте воссоздадут до состояния музейного экспоната монитора «Стрелец» - старейший корабль отечественного флота, который был заложен в ноябре 1863 года. Об этом рассказал командир Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

«После проведения необходимых работ он также будет представлен в экспозиции парка "Патриот"», - сказал он.

Кроме того, там же будут вскоре размещены большая дизель-электрическая подводная лодка «Выборг», а также десантный корабль на воздушной подушке.

«В наших планах разместить ... малый десантный корабль на воздушной подушке типа «Зубр», подарок из Феодосии», - сказал контр-адмирал.

Сегодня Краснознаменная Ленинградская военно-морская база отмечает вековой юбилей.