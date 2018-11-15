Захватывающие виражи «Русских Витязей» от первого лица: эксклюзивные кадры из кабины Су-30

Знаменитые «Русские витязи» продемонстрировали мастерство в Бахрейне. Пилотажная группа показала высокий класс на авиасалоне BIAS-2018 в Бахрейне.

Видео выступления снято от первого лица – прямо из кабины Су-30СМ. Асы показали публике фигуры одиночного и группового пилотажа в том числе крайне сложные и опасные.

В числе воздушных трюков, которые продемонстрировали «Русские витязи» - вираж над морем, синхронная «бочка», петля Нестерова в составе группы, перевернутый полет и проход с выпущенными шасси и тормозным щитком. Также асы показали фигуры «Ухо», «Колокол» и «Роспуск».

Международный авиасалон BIAS-2018 проходит с 14 по 16 ноября в Манаме. Экипажи ВКС будут принимать участие в каждый из дней международной авиационной выставки.