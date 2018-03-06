Военные РФ обсудили координацию доставки гумпомощи в Сирии с гуманитарными организациями

После проведения гуманитарной акции в городе Дума в Сирии представители Центра по примерению враждующих сторон обсудили с представителями международных гуманитарных организаций последующие шаги для налаживания координации при отправке новых гуманитарных конвоев в Восточную Гуту, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Была достигнута договоренность о встрече, на которой будут предметно обсуждаться пожелания, уже высказанные организаторами по итогам проведения акции», - сказал Золотухин.

Ранее сообщалось, что гуманитарный конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил при поддержке российского центра по примирению доставил в понедельник 247 тонн продовольствия и медикаментов в город Дума.