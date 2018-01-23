Курсанты отправятся в уникальный поход на корабле Балтфлота

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» готовится к дальнему походу, его маршрут впервые проложен по Северному морскому пути.

«Планируется, что в рамках похода корабль пройдет через четыре океана, зайдет в Севастополь и Владивосток, где проведет смену курсантов, а также с деловыми визитами посетит ряд иностранных портов», – сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Выход «Перекопа» из пункта базирования в Кронштадте запланирован на второй квартал 2018 года.

Корабль оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, а еще боевым вооружением.