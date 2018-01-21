Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в комплексной тренировке по связи

Подразделения связи Балтийского флота приняли участие в учениях по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководителей флота, штабов объединений и подчиненных частей.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, всего в тренировке было задействовано около 10 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе тренировочных мероприятий были применены современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней мощности и спутниковой связи, а также телекоммуникационные комплексы, позволяющие объединить различные системы связи в единую инфокоммуникационную сеть.