На четырех полигонах Балтфлота началась подготовка к АрМИ–2018

Сразу на четырех полигонах Балтийского флота началось проведение первых отборочных этапов конкурсов по профессиональному мастерству в рамках подготовки к Армейским международным играм-2018, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту Роман Мартов.

«В соревнованиях принимают участие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72, расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики, снайперы и инженеры», - сообщил Мартов.

Военным предстоит продемонстрировать профессиональный уровень в индивидуальных и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам. В играх задействовано более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, на Армейских международных играх-2018 будут проводиться конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», «Мастер артиллерийского огня», «Безопасная среда» и соревнования среди операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сайт телеканала «Звезда» показывал, как на Северном флоте бойцы проходят «Тропу разведчика» в качестве тренировок к АрМИ-2018.